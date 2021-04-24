«Барселона» предложит новый контракт Фати

Боссы каталонской «Барселоны» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с нападающим Ансу Фати, об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, «сине-гранатовые» намерены предложить 18-летнему футболист контракт до 2026-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2022-го года.

Фати является воспитанником академии каталонского гранда. За первую команду он выступает с 2019-го года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Ансу сыграл семь матчей, отметившись четырьмя голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 80 миллионов евро.