Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» предложит новый контракт Фати

24 Апреля 2021, 10:58,

Боссы каталонской «Барселоны» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с нападающим Ансу Фати, об этом информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, «сине-гранатовые» намерены предложить 18-летнему футболист контракт до 2026-го года. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2022-го года.

Фати является воспитанником академии каталонского гранда. За первую команду он выступает с 2019-го года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Ансу сыграл семь матчей, отметившись четырьмя голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 80 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Ансу Фати
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола