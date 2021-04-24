Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» предлагает Месси новый контракт

24 Апреля 2021, 09:41,

Руководство каталонской «Барселоны» планирует продлить сотрудничество с нападающим команды Лионелем Месси. Контракт 33-летнего аргентинца истекает летом 2021-го года.

Согласно данным ESPN, «сине-гранатовые» рассчитывают подписать договор до 2023-го года с опцией пролонгации на один сезон.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть каталонский гранд, в котором выступает на протяжении всей карьеры. Интерес к форварду проявляют французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лионель провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (три - с пенальти) и девятью голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола