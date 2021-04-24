«Барселона» предлагает Месси новый контракт

Руководство каталонской «Барселоны» планирует продлить сотрудничество с нападающим команды Лионелем Месси. Контракт 33-летнего аргентинца истекает летом 2021-го года.

Согласно данным ESPN, «сине-гранатовые» рассчитывают подписать договор до 2023-го года с опцией пролонгации на один сезон.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть каталонский гранд, в котором выступает на протяжении всей карьеры. Интерес к форварду проявляют французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лионель провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (три - с пенальти) и девятью голевыми передачами.