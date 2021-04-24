«Барселона» предлагает Месси новый контракт

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24 Апреля 2021, 09:41,
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Руководство каталонской «Барселоны» планирует продлить сотрудничество с нападающим команды Лионелем Месси. Контракт 33-летнего аргентинца истекает летом 2021-го года.
Согласно данным ESPN, «сине-гранатовые» рассчитывают подписать договор до 2023-го года с опцией пролонгации на один сезон.
Ранее сообщалось, что Месси может покинуть каталонский гранд, в котором выступает на протяжении всей карьеры. Интерес к форварду проявляют французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
В текущем розыгрыше чемпионата Испании Лионель провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (три - с пенальти) и девятью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси