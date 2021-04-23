Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Варан выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

23 Апреля 2021, 13:23,

Французский защитник Рафаэль Варан близок к уходу из мадридского «Реала», об этом информирует портал Goal.com.

Согласно сведениям источника, у футболиста есть предложения от «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Из этих вариантов Рафаэль предпочитает переход в английский гранд. Варан давно хочет попробовать свои силы в Премьер-лиге и надеется, что трансфер в стан «красных дьяволов» состоится.

Защитник выступает в составе «королевского» клуба с 2011-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Варан провел 28 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рафаэль Варан
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