Куман: «Не думаю, что «Барселона» сильнее других претендентов на чемпионство»

Голландский специалист Рональд Куман, занимающий пост главного тренера каталонской «Барселоны», высказался относительно борьбы за чемпионский титул в Примере.

«Не думаю, что «Барселона» сильнее трех других претендентов на чемпионство. Эти команды находятся в хорошей форме, они побеждают в своих матчах. Всех еще ждут тяжелые поединки, поэтому не думаю, что судьба титула решится до последнего тура», - приводит слова наставника газета Marca.

«Сине-гранатовые» с 68 баллами занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. На первой строчке располагается мадридский «Атлетико», в активе которого 73 очка.