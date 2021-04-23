Симеоне: «Важные три очка, борьба за чемпионство впереди»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Уэской» (2:0).

«Мы знаем, что борьба за чемпионство будет проходить до последнего матча. Четыре клуба играют очень хорошо и продолжают набирать очки. «Реал» вчера добился отличного результата, «Севилья» - это фантастика, «Барселона» показывает красивый футбол. Продолжает расти и наша команда, надеюсь, что нам удастся сохранить первую строчку.

Сегодня мы сыграли здорово, особенно это касается первого тайма. Нам удалось справиться с нападающими «Уэски», мы хорошо играли позиционно. Важные три очка», - цитирует Симеоне Marca.