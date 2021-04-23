Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне: «Важные три очка, борьба за чемпионство впереди»

23 Апреля 2021, 00:56,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Уэской» (2:0).

«Мы знаем, что борьба за чемпионство будет проходить до последнего матча. Четыре клуба играют очень хорошо и продолжают набирать очки. «Реал» вчера добился отличного результата, «Севилья» - это фантастика, «Барселона» показывает красивый футбол. Продолжает расти и наша команда, надеюсь, что нам удастся сохранить первую строчку.

Сегодня мы сыграли здорово, особенно это касается первого тайма. Нам удалось справиться с нападающими «Уэски», мы хорошо играли позиционно. Важные три очка», - цитирует Симеоне Marca.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола