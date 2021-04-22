Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» уверенно разобрался с «Уэской»

22 Апреля 2021, 21:56,

«Атлетико» вернул трёхочковый перевес над «Реалом» по итогам матча 32-го тура Ла Лиги против «Уэски», представителя трио аутсайдеров.  «Матрасники» доминировали на протяжении всей игры и добились победы со счетом 2:0. Голы забили Анхель Корреа и Янник Карраско в конце каждого тайма.

Протокол игры  
Атлетико М 2:0 Уэска
(1:0) Корреа Анхель 39'    
(2:0) Карраско Янник 80'    
Облак Ян Триппьер Киран Хименес Хосе   65' Савич Стефан Лоди Ренан   87' (Витоло Виктор (   87') Карраско Янник   84' (Кондогбия Жоффрей (   84') Эррера Эктор   76' (Дембеле Мусса II (   76') Коке Хорхе Ньигес Сауль   83'   87' (Фелипе Аугусто IV (   87') Корреа Анхель   84' (Торрейра Лукас (   84') Льоренте Маркос
Запасные: Эрмосо Марио Грбич Иво Врсалько Шиме Камелло Серхио
Фернандес Альваро III Инсуа Пабло   85' (Лопес Педро (   85') Пулидо Хорхе Сиовас Димитрис Рико Микель Думбия Идрисса Москера Педро   63' (Феррейро Давид (   63') Эскриче Дани Гомес Серхио   85' (Гарсия Борха I (   85') Мир Рафа   63' (Рамирес Сандро (   63') Окадзаки Синджи   63' (Галан Хави (   63')
Запасные: Андрес Фернандес Вавро Денис Сильва Гастон Сеоане Хайме Карлос Хуан Реал
22 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Уэска
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