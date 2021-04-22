«Атлетико» уверенно разобрался с «Уэской»

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22 Апреля 2021, 21:56,
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«Атлетико» вернул трёхочковый перевес над «Реалом» по итогам матча 32-го тура Ла Лиги против «Уэски», представителя трио аутсайдеров. «Матрасники» доминировали на протяжении всей игры и добились победы со счетом 2:0. Голы забили Анхель Корреа и Янник Карраско в конце каждого тайма.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:0
|Уэска
|(1:0) Корреа Анхель 39'
|(2:0) Карраско Янник 80'
Облак Ян • Триппьер Киран • Хименес Хосе • 65'Савич Стефан • Лоди Ренан 87' ( Витоло Виктор ( 87') • Карраско Янник 84' ( Кондогбия Жоффрей ( 84') • Эррера Эктор 76' ( Дембеле Мусса II ( 76') • Коке Хорхе • Ньигес Сауль 83' 87' ( Фелипе Аугусто IV ( 87') • Корреа Анхель 84' ( Торрейра Лукас ( 84') • Льоренте Маркос
Запасные: Эрмосо Марио • Грбич Иво • Врсалько Шиме • Камелло Серхио
Фернандес Альваро III • Инсуа Пабло 85' ( Лопес Педро ( 85') • Пулидо Хорхе • Сиовас Димитрис • Рико Микель • Думбия Идрисса • Москера Педро 63' ( Феррейро Давид ( 63') • Эскриче Дани • Гомес Серхио 85' ( Гарсия Борха I ( 85') • Мир Рафа 63' ( Рамирес Сандро ( 63') • Окадзаки Синджи 63' ( Галан Хави ( 63')
Запасные: Андрес Фернандес • Вавро Денис • Сильва Гастон • Сеоане Хайме • Карлос Хуан Реал
22 апреля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Уэска