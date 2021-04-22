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«Барселона» сохраняет интерес к Депаю

22 Апреля 2021, 21:16,

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Лиона» Мемфису Депаю.

Как сообщает RMC, несмотря на неудачную попытку приобрести голландца осенью, каталонцы по-прежнему планируют подписать контракт с Мемфисом. Фанатом нападающего является лично главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман, который хочет видеть его в своей команде.

27-летний Депай сыграл тридцать шесть матчей за «Лион» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать голов и отдал девять голевых передач. Контракт нападающего с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, «Барселоне» он может достаться бесплатно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лион, Мемфис Депай
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