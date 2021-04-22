«Барселона» сохраняет интерес к Депаю

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Лиона» Мемфису Депаю.

Как сообщает RMC, несмотря на неудачную попытку приобрести голландца осенью, каталонцы по-прежнему планируют подписать контракт с Мемфисом. Фанатом нападающего является лично главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман, который хочет видеть его в своей команде.

27-летний Депай сыграл тридцать шесть матчей за «Лион» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать голов и отдал девять голевых передач. Контракт нападающего с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, «Барселоне» он может достаться бесплатно.