​Дембеле угодил в лазарет «Барселоны»

Усман Дембеле не поможет «Барселоне» в четверг вечером в домашнем матче испанского чемпионата против «Хетафе». Пресс-служба клуба сообщила, что французский футболист испытывает дискомфорт в области таза. Сроки восстановления Дембеле не называются.

В сезоне 2020/2021 Усман Дембеле провёл за «Барселону» тридцать восемь матчей во всех соревнованиях. На счету форварда десять забитых мячей и четыре результативных паса на партнёров.

«Барселона» и «Хетафе» начнут матч в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.