Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Дембеле угодил в лазарет «Барселоны»

22 Апреля 2021, 19:39,

Усман Дембеле не поможет «Барселоне» в четверг вечером в домашнем матче испанского чемпионата против «Хетафе». Пресс-служба клуба сообщила, что французский футболист испытывает дискомфорт в области таза. Сроки восстановления Дембеле не называются.

В сезоне 2020/2021 Усман Дембеле провёл за «Барселону» тридцать восемь матчей во всех соревнованиях. На счету форварда десять забитых мячей и четыре результативных паса на партнёров.

«Барселона» и «Хетафе» начнут матч в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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