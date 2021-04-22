​Дембеле угодил в лазарет «Барселоны»

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22 Апреля 2021, 19:39,
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Усман Дембеле не поможет «Барселоне» в четверг вечером в домашнем матче испанского чемпионата против «Хетафе». Пресс-служба клуба сообщила, что французский футболист испытывает дискомфорт в области таза. Сроки восстановления Дембеле не называются.
В сезоне 2020/2021 Усман Дембеле провёл за «Барселону» тридцать восемь матчей во всех соревнованиях. На счету форварда десять забитых мячей и четыре результативных паса на партнёров.
«Барселона» и «Хетафе» начнут матч в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Усман Дембеле