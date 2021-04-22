Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос возобновил тренировки

22 Апреля 2021, 18:22,

Капитан «Реала» Серхио Рамос возобновил тренировки после полученной травмы. Соответствующую фотографию защитник мадридской команды опубликовал на своей страничке в Twitter.

В сезоне 2020/2021 Рамос провёл за «Реал» двадцать матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. На текущий момент команда Зинедина Зидана занимает второе место в таблице испанского чемпионата.

Отметим, что действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона, поэтому в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего футболиста.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола