Капитан «Реала» Серхио Рамос возобновил тренировки после полученной травмы. Соответствующую фотографию защитник мадридской команды опубликовал на своей страничке в Twitter.

В сезоне 2020/2021 Рамос провёл за «Реал» двадцать матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. На текущий момент команда Зинедина Зидана занимает второе место в таблице испанского чемпионата.

Отметим, что действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона, поэтому в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего футболиста.

So happy to be back! #HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY