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22 Апреля 2021, 18:22,
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Капитан «Реала» Серхио Рамос возобновил тренировки после полученной травмы. Соответствующую фотографию защитник мадридской команды опубликовал на своей страничке в Twitter.
В сезоне 2020/2021 Рамос провёл за «Реал» двадцать матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. На текущий момент команда Зинедина Зидана занимает второе место в таблице испанского чемпионата.
Отметим, что действующий контракт Серхио Рамоса с «Реалом» истекает в конце сезона, поэтому в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего футболиста.
So happy to be back! #HalaMadrid pic.twitter.com/tzbDu2uvJY— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 22, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос