Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Лапорта – о Суперлиге: «Предложение ещё действует»

22 Апреля 2021, 16:49,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу Суперлиги.

«Барселона» занимает осторожную позицию. Большие клубы вкладывают много денег, и мы должны думать об экономическом распределении.

Это должен быть привлекательный турнир, основанный на спортивных достижениях. Мы открыты для диалога с УЕФА. Нужно больше ресурсов, чтобы сделать отличное шоу. Думаю, понимание будет.

На некоторые клубы надавили, но предложение ещё действует. Мы делаем очень большие инвестиции, у нас высокие зарплаты. Всё это нужно учитывать, как и спортивные заслуги», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Dimauskas
22 Апреля 2021, 18:05

Зачинщики кипиша продержались меньше чем ГКЧП в августе 91го

0
Allegro
22 Апреля 2021, 17:43

Бориска-сволочь своих англичанишек распугал. Верных осталось лишь трое - Реал, Барса и Юве и еще как-то Милан. Остальные слиняли. Немцы и франки вряд ли сейчас пойдут в СЛ. Кто там, интересно, был из приличных команд когда Аньелли говорил, что многие интересовались? Сейчас, наверное только испанские и/или итальянские клубы согласились бы участвовать (с приличной на данный момент игрой и с именем это, наверное, Севилья, Наполи, Лацио и Рома) плюс из остальных, пожалуй, интересны только Аякс, Порто и Спортинг. Хотя, конечно, тот состав, который был, они не перекроют. Плюс еще сейчас запугивания пошли со стороны преза уефа - что-то типа "мы ожидаем, что все 12 клубов пострадают от последствий, осознают свою ошибку" - в этом духе все. Сейчас, конечно, вряд ли кто решится связываться с СЛ, а дальше все возможно.

0
Leonardis
22 Апреля 2021, 17:13

Понятно, Жоан Лапорта голый...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги
УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола