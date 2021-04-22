​Лапорта – о Суперлиге: «Предложение ещё действует»

|
22 Апреля 2021, 16:49,
|
|
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу Суперлиги.
«Барселона» занимает осторожную позицию. Большие клубы вкладывают много денег, и мы должны думать об экономическом распределении.
Это должен быть привлекательный турнир, основанный на спортивных достижениях. Мы открыты для диалога с УЕФА. Нужно больше ресурсов, чтобы сделать отличное шоу. Думаю, понимание будет.
На некоторые клубы надавили, но предложение ещё действует. Мы делаем очень большие инвестиции, у нас высокие зарплаты. Всё это нужно учитывать, как и спортивные заслуги», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта
Зачинщики кипиша продержались меньше чем ГКЧП в августе 91го
Бориска-сволочь своих англичанишек распугал. Верных осталось лишь трое - Реал, Барса и Юве и еще как-то Милан. Остальные слиняли. Немцы и франки вряд ли сейчас пойдут в СЛ. Кто там, интересно, был из приличных команд когда Аньелли говорил, что многие интересовались? Сейчас, наверное только испанские и/или итальянские клубы согласились бы участвовать (с приличной на данный момент игрой и с именем это, наверное, Севилья, Наполи, Лацио и Рома) плюс из остальных, пожалуй, интересны только Аякс, Порто и Спортинг. Хотя, конечно, тот состав, который был, они не перекроют. Плюс еще сейчас запугивания пошли со стороны преза уефа - что-то типа "мы ожидаем, что все 12 клубов пострадают от последствий, осознают свою ошибку" - в этом духе все. Сейчас, конечно, вряд ли кто решится связываться с СЛ, а дальше все возможно.
Понятно, Жоан Лапорта голый...