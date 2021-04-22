​Лапорта – о Суперлиге: «Предложение ещё действует»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу Суперлиги.

«Барселона» занимает осторожную позицию. Большие клубы вкладывают много денег, и мы должны думать об экономическом распределении.

Это должен быть привлекательный турнир, основанный на спортивных достижениях. Мы открыты для диалога с УЕФА. Нужно больше ресурсов, чтобы сделать отличное шоу. Думаю, понимание будет.

На некоторые клубы надавили, но предложение ещё действует. Мы делаем очень большие инвестиции, у нас высокие зарплаты. Всё это нужно учитывать, как и спортивные заслуги», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.