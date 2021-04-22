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​Пике высказался о будущем Месси

22 Апреля 2021, 15:38,

До конца сезона осталось не так много времени. До сих пор непонятно, что будет с Лионелем Месси, чей контракт с «Барселоной» истекает через два месяца. Комментарий на этот счёт дал защитник команды Херард Пике.

«Будущее Месси? Я не могу сказать, что будет. Мне кажется, что в последние месяцы Лео выглядит более счастливым, чем раньше. Это важно. Он имеет влияние на команду, потому что является её капитаном. У клуба всё хорошо, и этому во многом поспособствовал Месси.

Месси уже давно выступает за «Барселону». Мы хорошо его знаем и поддержим любое его решение. Мы должны быть благодарны за его вклад», - сказал Пике Movistar.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Херард Пике
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