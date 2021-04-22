Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Испанский клуб готов пригласить Моуринью

22 Апреля 2021, 11:24,

Португальский специалист Жозе Моуринью, покинувший пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», может трудоустроиться в испанском чемпионате. Об этом сообщается в «Твиттере» The Sun Football.

Источник утверждает, что заинтересованность в услугах «Особенного» проявляет «Валенсия». «Летучие мыши» собираются отправить в отставку Хави Грасию по завершении нынешнего сезона.

Ранее стало известно об интересе к Моуринью со стороны шотландского «Селтика».

После 32-х туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 35 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Валенсия
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