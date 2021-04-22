Испанский клуб готов пригласить Моуринью

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22 Апреля 2021, 11:24,
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Португальский специалист Жозе Моуринью, покинувший пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», может трудоустроиться в испанском чемпионате. Об этом сообщается в «Твиттере» The Sun Football.
Источник утверждает, что заинтересованность в услугах «Особенного» проявляет «Валенсия». «Летучие мыши» собираются отправить в отставку Хави Грасию по завершении нынешнего сезона.
Ранее стало известно об интересе к Моуринью со стороны шотландского «Селтика».
После 32-х туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 35 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью, Валенсия