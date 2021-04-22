Перес: «Не представляю «Реал» без Зидана»

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22 Апреля 2021, 11:15,
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Флорентино Перес, занимающий пост президента мадридского «Реала», заявил, что не представляет команду без французского тренера Зинедина Зидана.
«Не могу представить «Реал» без Зинедина. Правда ли, что я хотел уволить его после неудачного матча с донецким «Шахтёром»? Конечно, нет», - приводит слова слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, что трудовой договор Зидана с «королевским» клубом рассчитан до лета 2022-го года.
Под его руководством мадридский коллектив пробился в полуфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает вторую строчку.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Флорентино Перес