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Перес: «Не представляю «Реал» без Зидана»

22 Апреля 2021, 11:15,

Флорентино Перес, занимающий пост президента мадридского «Реала», заявил, что не представляет команду без французского тренера Зинедина Зидана.

«Не могу представить «Реал» без Зинедина. Правда ли, что я хотел уволить его после неудачного матча с донецким «Шахтёром»? Конечно, нет», - приводит слова слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что трудовой договор Зидана с «королевским» клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Под его руководством мадридский коллектив пробился в полуфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает вторую строчку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Флорентино Перес
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