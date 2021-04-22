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Араухо готов продлить контракт с «Барселоной»

22 Апреля 2021, 11:08,

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо планирует подписать новое долгосрочное соглашение с «сине-гранатовыми». Об этом посредством «Твиттера» сообщил журналист Николо Скира.

Согласно сведениям инсайдера, стороны проведут переговоры о новой сделке в ближайшем будущем. Действующий контракт 22-летнего уругвайского футболиста с каталонцами рассчитан до середины 2023-го года.

Араухо перешел в «Барселону» летом 2018-го года. За его трансфер «сине-гранатовые» заплатили 1,7 миллиона евро.

В текущем розыгрыше испанской Примеры Рональд провел 17 поединков, отметившись голом и результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Араухо
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