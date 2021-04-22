Чеферин: «Пересу нужен президент УЕФА, который будет позволять ему всё»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на слова главы мадридского «Реала» Флорентино Переса. Руководитель «королевского» клуба заявил, что не хочет видеть у руля организации словенца.

«Я не нравлюсь Пересу? Это лишь усилит мое желание продолжить работу. Этому человеку нужен президент УЕФА, который будет покорно подчиняться и позволять ему все. Я же хочу приносить пользу футболу», - передает слова Чеферина RMC Sport.

Напомним, что Чеферин ранее высказался против создания Суперлиги Европы, президентом которой был избран Флорентино Перес. В итоге большая часть участников покинула проект.