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Президент «Реала»: «Нереально купить Мбаппе и Холанна без Суперлиги»

22 Апреля 2021, 09:20,

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о возможных трансферах нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Нереально подписать Эрлинга или Килиана без Суперлиги Европы. Это относится не только к «Реалу», но и к другим европейским топ-клубам», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Напомним, что о создании проекта Суперлиги стало известно в понедельник, 19-го апреля. Это решение вызвало бурю негодования со стороны ФИФА, УЕФА и футбольных федераций стран. В итоге девять клубов-основателей отказались от участия в турнире.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе, Флорентино Перес, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Super fanat
22 Апреля 2021, 09:47

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