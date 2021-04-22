Перес: «Модрич продлил контракт с «Реалом», Рамос - нет»

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22 Апреля 2021, 09:06,
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Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, как обстоят дела с контрактами полузащитника Луки Модрича и защитника Серхио Рамоса.
«Модрич подписал новый контракт с клубом. Что касается Рамоса, то он не продлил соглашение. Почему? Это не ко мне вопрос. Я люблю его как сына, но такова рельность», - приводит слова руководителя журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.
Ранее СМИ сообщали, что Модрич подпишет с «королевским» клубом контракт до конца следующего сезона. С Рамосом «Реал» был готов также заключить однолетнее соглашение, однако игрока не устроили такие условия.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Серхио Рамос, Лука Модрич, Флорентино Перес