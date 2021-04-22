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Перес: «Если проект Суперлиги не сработает, будет другой»

22 Апреля 2021, 07:59,

Президент «Реала» и Суперлиги Европы Флорентино Перес высказался относительного распада нового проекта, созданного в понедельник, 19-го апреля.

«Ювентус» и «Милан» вместе с «Реалом» и «Барселоной» продолжают обсуждать проект Суперлиги. Мы находимся в поиске решений по турниру. Сейчас все в режиме ожидания. Если этот проект не сработает, будет другой. Не стоит забывать, что 12 клубов-основателей подписывали договор», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что английские клубы первыми покинули Суперлигу. Далее к ним присоединились «Атлетико», «Милан» и «Интер».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Флорентино Перес, Суперлига Европы
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