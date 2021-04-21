Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Валенсия» с Черышевым проиграла, «Севилья» - уже вторая

21 Апреля 2021, 22:08,

В 32-м туре Ла Лиги «Валенсия» на выезде играла против «Осасуны» и ничего не смогла поделать против атаки одного из претендентов на еврокубки. Хавьер Мартинес и Хонатан Кальери забили до перерыва при голе Кевина Гамейро у противника, а во втором тайме Роберто Торрес дважды подряд бил пенальти и сделал счет 3:1. Денис Черышев провел на поле ровно полтора тайма и был заменен.

В параллельной игре «Севилья» на выезде была сильнее «Леванте» (1:0) благодаря голу Юссефа Эн-Несири в начале второго тайма. Команда Хулена Лопетеги опередила «Барселону» и догнала «Реал» на втором месте.

Протокол игры  
Осасуна 3:1 Валенсия
(1:0) Мартинес Хавьер II 13'    
    30' Гамейро Кевин (1:1)
(2:1) Кальери Хонатан 32'    
(3:1) Торрес Роберто 67'    
Эррера Серхио Видаль Начо Эрнандес Аридане Гарсия Давид III Санчес Мануэль Торрес Роберто   78' (Авила Эсекьель (   78') Ойер Санхурхо   47'   63' (Монкайола Хон (   63') Торро Лукас Мартинес Хавьер II   74' (Брашанац Дарко (   74') Адриан Лопес   63' (Гарсия Рубен (   63') Кальери Хонатан   78' (Будимир Анте (   78')
Запасные: Хони Родригес Хуан Перес II Унаи Гарсия Ронкалья Факундо Гальего Энрике Барха Энрике Рамальо Чимено
Хауме Доменек Молина Гиллем   80' (Джейсон (   80') Дьякаби Муктар   66' Габриэль Паулиста Гайя Хосе Муса Юнус   52' (Олива Кристиан (   52') Васс Даниэль Рачич Урош   52' (Ли Кан Ин (   52') Черышев Денис   68' (Кутроне Патрик (   68') Гуэдеш Гонсалу   28' Гамейро Кевин   80' (Вальехо Ману (   80')
Запасные: Лато Тони Ферру Риверо Кристиан Пиччини Кристиано Мангала Эльяким Санчес Алехандро Гильямон Уго
21 апреля. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры  
Леванте 0:1 Севилья
    53' Эн-Несири Юссеф (0:1)
Карденас Дани Сон Везу Рубен Дуарте Оскар Антонио Гарсия Робер Пьер   73' (Леон Серхио (   73') Де Фрутос Хорхе   73' (Дукуре Шейк III (   73'   76') Малса Микаэль Мелеро Гонсало   33'   59' (Рочина Рубен (   59'   88') Барди Энис   31'   60' (Моралес Луис (   60') Гомес Даниэль   85' (Рохер Марти (   85')
Запасные: Коке Хорхе II Айтор Фернандес Постиго Серхио
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль   86' (Де Йонг Люк (   86') Карлос Диего Сантос Акунья Маркос   45' Хордан Хоан Фернандо Режес Гомес Алехандро   86' (Гудель Неманья (   86') Сусо Хесус   75' (Ракитич Иван (   75') Эн-Несири Юссеф   86' (Оскар Родригес (   86') Окампос Лукас   89' (Мунир Эль-Хаддади (   89')
Запасные: Торрес Оливер Эскудеро Серхио Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Видаль Алеш Вацлик Томаш
21 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Севилья, Денис Черышев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола