«Валенсия» с Черышевым проиграла, «Севилья» - уже вторая

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21 Апреля 2021, 22:08,
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В 32-м туре Ла Лиги «Валенсия» на выезде играла против «Осасуны» и ничего не смогла поделать против атаки одного из претендентов на еврокубки. Хавьер Мартинес и Хонатан Кальери забили до перерыва при голе Кевина Гамейро у противника, а во втором тайме Роберто Торрес дважды подряд бил пенальти и сделал счет 3:1. Денис Черышев провел на поле ровно полтора тайма и был заменен.
В параллельной игре «Севилья» на выезде была сильнее «Леванте» (1:0) благодаря голу Юссефа Эн-Несири в начале второго тайма. Команда Хулена Лопетеги опередила «Барселону» и догнала «Реал» на втором месте.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Хавьер II 13'
|30' Гамейро Кевин (1:1)
|(2:1) Кальери Хонатан 32'
|(3:1) Торрес Роберто 67'
Эррера Серхио • Видаль Начо • Эрнандес Аридане • Гарсия Давид III • Санчес Мануэль • Торрес Роберто 78' ( Авила Эсекьель ( 78') • Ойер Санхурхо 47' 63' ( Монкайола Хон ( 63') • Торро Лукас • Мартинес Хавьер II 74' ( Брашанац Дарко ( 74') • Адриан Лопес 63' ( Гарсия Рубен ( 63') • Кальери Хонатан 78' ( Будимир Анте ( 78')
Запасные: Хони Родригес • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Ронкалья Факундо • Гальего Энрике • Барха Энрике • Рамальо Чимено
Хауме Доменек • Молина Гиллем 80' ( Джейсон ( 80') • Дьякаби Муктар • 66'Габриэль Паулиста • Гайя Хосе • Муса Юнус 52' ( Олива Кристиан ( 52') • Васс Даниэль • Рачич Урош 52' ( Ли Кан Ин ( 52') • Черышев Денис 68' ( Кутроне Патрик ( 68') • Гуэдеш Гонсалу • 28'Гамейро Кевин 80' ( Вальехо Ману ( 80')
Запасные: Лато Тони • Ферру • Риверо Кристиан • Пиччини Кристиано • Мангала Эльяким • Санчес Алехандро • Гильямон Уго
21 апреля. Стадион "Эль-Садар".
Протокол игры
|53' Эн-Несири Юссеф (0:1)
Карденас Дани • Сон • Везу Рубен • Дуарте Оскар • Антонио Гарсия • Робер Пьер 73' ( Леон Серхио ( 73') • Де Фрутос Хорхе 73' ( Дукуре Шейк III ( 73' ) • 76'Малса Микаэль • Мелеро Гонсало 33' 59' ( Рочина Рубен ( 59' ) • 88'Барди Энис 31' 60' ( Моралес Луис ( 60') • Гомес Даниэль 85' ( Рохер Марти ( 85')
Запасные: Коке Хорхе II • Айтор Фернандес • Постиго Серхио
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль 86' ( Де Йонг Люк ( 86') • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • 45'Хордан Хоан • Фернандо Режес • Гомес Алехандро 86' ( Гудель Неманья ( 86') • Сусо Хесус 75' ( Ракитич Иван ( 75') • Эн-Несири Юссеф 86' ( Оскар Родригес ( 86') • Окампос Лукас 89' ( Мунир Эль-Хаддади ( 89')
Запасные: Торрес Оливер • Эскудеро Серхио • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Видаль Алеш • Вацлик Томаш
21 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Севилья, Денис Черышев