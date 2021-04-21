«Валенсия» с Черышевым проиграла, «Севилья» - уже вторая

В 32-м туре Ла Лиги «Валенсия» на выезде играла против «Осасуны» и ничего не смогла поделать против атаки одного из претендентов на еврокубки. Хавьер Мартинес и Хонатан Кальери забили до перерыва при голе Кевина Гамейро у противника, а во втором тайме Роберто Торрес дважды подряд бил пенальти и сделал счет 3:1. Денис Черышев провел на поле ровно полтора тайма и был заменен.

В параллельной игре «Севилья» на выезде была сильнее «Леванте» (1:0) благодаря голу Юссефа Эн-Несири в начале второго тайма. Команда Хулена Лопетеги опередила «Барселону» и догнала «Реал» на втором месте.