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​Вальверде заразился коронавирусом, ранее «Реал» отправил игрока на карантин

21 Апреля 2021, 19:47,

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Стоит сказать, что Вальверде был изолирован от команды ещё три дня назад. Поводом для изоляции стал контакт футболиста с человеком, у которого был выявлен COVID-19.

В сезоне 2020/2021 Федерико Вальверде провёл за «Реал» двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. В них двадцатидвухлетний футболист записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Примеры.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Федерико Вальверде
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