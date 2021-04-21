​Вальверде заразился коронавирусом, ранее «Реал» отправил игрока на карантин

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21 Апреля 2021, 19:47,
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.
Стоит сказать, что Вальверде был изолирован от команды ещё три дня назад. Поводом для изоляции стал контакт футболиста с человеком, у которого был выявлен COVID-19.
В сезоне 2020/2021 Федерико Вальверде провёл за «Реал» двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. В них двадцатидвухлетний футболист записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.
«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Примеры.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Федерико Вальверде