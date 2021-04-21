​Вальверде заразился коронавирусом, ранее «Реал» отправил игрока на карантин

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Стоит сказать, что Вальверде был изолирован от команды ещё три дня назад. Поводом для изоляции стал контакт футболиста с человеком, у которого был выявлен COVID-19.

В сезоне 2020/2021 Федерико Вальверде провёл за «Реал» двадцать восемь матчей в различных соревнованиях. В них двадцатидвухлетний футболист записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в таблице Примеры.