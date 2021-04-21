​Месси попросил отца не вести переговоры с «Барселоной» в ближайшее время

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21 Апреля 2021, 19:31,
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Лионель Месси попросил своего отца Хорхе не садиться за стол переговоров с «Барселоной» в ближайшее время. Об этом сообщает Deportes COPE.
По данным источника, в настоящий момент Месси хочет полностью сосредоточиться на заключительном отрезке чемпионата Испании, ни на что не отвлекаясь.
«Барселона» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на пять очков, сыграв при этом на один матч меньше.
Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Хорхе Месси