Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Месси попросил отца не вести переговоры с «Барселоной» в ближайшее время

21 Апреля 2021, 19:31,

Лионель Месси попросил своего отца Хорхе не садиться за стол переговоров с «Барселоной» в ближайшее время. Об этом сообщает Deportes COPE.

По данным источника, в настоящий момент Месси хочет полностью сосредоточиться на заключительном отрезке чемпионата Испании, ни на что не отвлекаясь.

«Барселона» на текущую минуту располагается на третьей позиции в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Атлетико» на пять очков, сыграв при этом на один матч меньше.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Хорхе Месси
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