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​Куман объяснил, почему включил двух вратарей в число запасных в финале Кубка

21 Апреля 2021, 15:21,

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман объяснил, почему включил двух вратарей в число запасных игроков в кубковом финале против «Атлетика» на минувших выходных.

Напомним, «Барселона» обыграла «Атлетик» в финале со счётом 4:0. Ворота каталонцев защищал Марк-Андре тер Штеген, а на скамейке запасных находились его коллеги по амплуа Иньяки и Арнуа Уренья.

«Если во время разминки тер Штеген получает травму, я должен поставить в ворота второго голкипера. Если второго вратаря удаляют, то мне нужен ещё один вратарь. Один вратарь на скамейке – слишком большой риск», - передаёт слова Кумана журналист Самуэл Марсден в Twitter.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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