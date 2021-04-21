​Лапорта объяснил Куману и игрокам вступление «Барселоны» в Суперлигу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался с главным тренером команды Рональдом Куманом, а также с четырьмя капитанами, объяснив, почему «Барселона» вступила в Суперлигу. По данным Mundo Deportivo, Лапорта рассказал, что клуб должен защищать собственные интересы в контексте серьёзного экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечается, что тренер и лидеры команды приняли аргументы президента.

Напомним, что проект Суперлиги как минимум был поставлен на паузу после того, как большинство клубов вышли из него, столкнувшись с протестами, в том числе со стороны собственных фанатов.