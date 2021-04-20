​У Зидана спросили о Суперлиге

Во вторник главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами в рамках предматчевой пресс-конференции. Разумеется, представители СМИ не упустили возможность задать французскому специалисту вопрос касательно вступления «Реала» в Суперлигу. Врочем, Зидан сразу же ушёл от прямого ответа.

«Все вопросы к президенту. Я здесь, чтобы говорить о завтрашнем матче чемпионата против «Кадиса», - сказал Зидан.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Атлетико» команда Зинедина Зидана отстаёт на три зачётных балла.