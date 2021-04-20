​У Зидана спросили о Суперлиге

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20 Апреля 2021, 15:45,
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Во вторник главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами в рамках предматчевой пресс-конференции. Разумеется, представители СМИ не упустили возможность задать французскому специалисту вопрос касательно вступления «Реала» в Суперлигу. Врочем, Зидан сразу же ушёл от прямого ответа.
«Все вопросы к президенту. Я здесь, чтобы говорить о завтрашнем матче чемпионата против «Кадиса», - сказал Зидан.
На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Атлетико» команда Зинедина Зидана отстаёт на три зачётных балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
От мнения Зидана ничего не зависит, вопрос не по адресу.
Человек должен иметь свое мнение , а мужчина иметь дух его высказать , у ЗЗ видно закончилось нет ни того ни дуругого , это не бошкой бодать на поле , тут нужны более крепкие яйца . Стыдно . Стыдно за Реал , стыдно за Ла Лигу .