Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​У Зидана спросили о Суперлиге

20 Апреля 2021, 15:45,

Во вторник главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами в рамках предматчевой пресс-конференции. Разумеется, представители СМИ не упустили возможность задать французскому специалисту вопрос касательно вступления «Реала» в Суперлигу. Врочем, Зидан сразу же ушёл от прямого ответа.

«Все вопросы к президенту. Я здесь, чтобы говорить о завтрашнем матче чемпионата против «Кадиса», - сказал Зидан.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Атлетико» команда Зинедина Зидана отстаёт на три зачётных балла.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (2)
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0
just a man
20 Апреля 2021, 16:22

От мнения Зидана ничего не зависит, вопрос не по адресу.

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ARTUR
20 Апреля 2021, 15:50

Человек должен иметь свое мнение , а мужчина иметь дух его высказать , у ЗЗ видно закончилось нет ни того ни дуругого , это не бошкой бодать на поле , тут нужны более крепкие яйца . Стыдно . Стыдно за Реал , стыдно за Ла Лигу .

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