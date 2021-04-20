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Перес: «Винисиус неприкасаем даже для сделки по Мбаппе»

20 Апреля 2021, 11:34,

Мадридский «Реал» не собирается расставаться с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором. Об этом рассказал президент «королевского» клуба Флорентино Перес.

«Он неприкасаем. Жуниор не покинет «Реал», даже если «ПСЖ» захочет включить его в возможную сделку по Килиану Мбаппе», - приводятся слова руководителя в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Винисиус перебрался в «Реал» из «Фламенго». В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провел 28 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2025-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, Винисиус Жуниор
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