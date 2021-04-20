Президент «Реала» надеется, что Месси останется в «Барселоне»

Президент мадридского «Реала», глава Суперлиги Европы Флорентино Перес надеется, что аргентинский форвард Лионель Месси останется в каталонской «Барселоне».

«Надеюсь, что Лео продолжит выступления за «Барселону». Когда проходит поединок между каталонцами и мадридским «Реалом», весь мир замирает и наблюдает за «эль класико», - приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, что трудовой договор 33-летнего аргентинца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года. СМИ сообщали об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Лионель защищает цвета «Барселоны» с 2003-го года.