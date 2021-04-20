Президент «Реала» ответил на вопрос о будущем Серхио Рамоса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос о будущем защитника и капитана команды Серхио Рамоса. Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом.

«Я люблю Серхио, но сейчас клуб испытывает финансовые проблемы. Никто не вкладывает в «Реал» деньги. Уйдет ли он? Всякое может произойти. Рассмотрим этот вопрос по окончании сезона», - передает слова руководителя журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее «королевский» клуб предложил Рамосу продление сотрудничества на один год, однако футболист требует двухлетний контракт. Цвета мадридского гранда Серхио защищает с 2005-го года.