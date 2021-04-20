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Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей

20 Апреля 2021, 08:48,

Глава Суперлиги Европы Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале», задумался о глобальной реформе в футболе. В частности, он предложил изменить длительность матчей.

«Многие парни проводят время, играя в PlayStation, а не за просмотром футбольного матча. Они считают поединки слишком долгими. Нам нужно обратить внимание на их мнение. Думаю, можно сократить время матчей, чтобы сделать их более динамичными», - приводит слова функционера AS.

Напомним, что Суперлигу создали 12 европейских топ-клубов. Кроме «Реала», участие в запуске турнира приняли «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона» и другие.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Флорентино Перес
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Комментарии (18)
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0
HG2017
20 Апреля 2021, 10:30

Старпёрам непонраву любые изменения..

1
HG2017
20 Апреля 2021, 09:59

Даёшь 4 четверти по 15 минут с безлимитными заменами!!

2
odessa83234
20 Апреля 2021, 09:58

... уменьшить размеры поля засеяв его одуванчиками, ввести зеленные и синие свистки...

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0
HG2017
20 Апреля 2021, 09:57

Эх, гулять так гулять!

3
kalibr
20 Апреля 2021, 09:44

Это уже клиника! Я ж говорю, пусть пинают мячик для мешков и шейхов, а МЫ посмотрим нормальный футбол, без всей мишуры в виде зажравшихся и зазвездившихся футболистов и владельцев, которым важны бабки, а не спорт, как таковой.

0
HG2017
20 Апреля 2021, 10:00

Нормальный это уфа - терек?

1
Ibray
20 Апреля 2021, 09:40

Об этом говорят уже лет пять. Где-то даже была статистика, что 10 минут из каждого тайма можно выкинуть, настолько замедляется игра команд.
Старперам, конечно, это не понравится, но таковы реалии. Если ничего не менять в игре, то игра потухнет. Вон, ЛОЛ уже популярнее бейсбола и футбола (настоящего футбола, конечно, а не местного соккера).

0
Spirit
20 Апреля 2021, 10:19

где бейсбол популярнее, в США если только....
Смотри минифутбол и пляжный футбол!

0
Spirit
20 Апреля 2021, 09:40

я же говорю НХЛ сделаю 4 периода по 20 минут!
Перес ган....

2
kalibr
20 Апреля 2021, 09:41

4х20? )) А ты точно хоккей смотришь? ))

0
Spirit
20 Апреля 2021, 10:18

редко, слишком много матчей, есть другие более интересные занятия.
3 по 20 минут, суть то уловил и главное читаешь внимательно, что я пишу))

1
Matteo
20 Апреля 2021, 09:35

«Многие парни проводят время, играя в PlayStation, а не за просмотром футбольного матча. Они считают поединки слишком долгими.
Лучше бы придумал более весомую отмазку. В Фифа вроде как и забивать можно в разы больше. Надо размер ворот еще увеличить, а то зумерам не понравится ведь.

1
kalibr
20 Апреля 2021, 09:46

Сделать, как в НФЛ или регби, да и всё ))) и оффсайды отменить )

1
HG2017
20 Апреля 2021, 10:29

И руками можно брать мяч и бежать к воротам.

0
DAG_ARSA
20 Апреля 2021, 09:26

начинается...

1
Nicholais
20 Апреля 2021, 09:09

Для этого есть кибер-спорт.

4
Дарт Уилфред
20 Апреля 2021, 09:00

И тут Остапа понесло

2
ингерман
20 Апреля 2021, 08:55

ай маразм крепчал.. то ли ышо будец.. )))

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