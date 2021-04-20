Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей

Глава Суперлиги Европы Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале», задумался о глобальной реформе в футболе. В частности, он предложил изменить длительность матчей.

«Многие парни проводят время, играя в PlayStation, а не за просмотром футбольного матча. Они считают поединки слишком долгими. Нам нужно обратить внимание на их мнение. Думаю, можно сократить время матчей, чтобы сделать их более динамичными», - приводит слова функционера AS.

Напомним, что Суперлигу создали 12 европейских топ-клубов. Кроме «Реала», участие в запуске турнира приняли «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона» и другие.