Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей

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20 Апреля 2021, 08:48,
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Глава Суперлиги Европы Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в мадридском «Реале», задумался о глобальной реформе в футболе. В частности, он предложил изменить длительность матчей.
«Многие парни проводят время, играя в PlayStation, а не за просмотром футбольного матча. Они считают поединки слишком долгими. Нам нужно обратить внимание на их мнение. Думаю, можно сократить время матчей, чтобы сделать их более динамичными», - приводит слова функционера AS.
Напомним, что Суперлигу создали 12 европейских топ-клубов. Кроме «Реала», участие в запуске турнира приняли «Манчестер Сити», «Ювентус», «Барселона» и другие.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Флорентино Перес
Старпёрам непонраву любые изменения..
Даёшь 4 четверти по 15 минут с безлимитными заменами!!
... уменьшить размеры поля засеяв его одуванчиками, ввести зеленные и синие свистки...
Эх, гулять так гулять!
Это уже клиника! Я ж говорю, пусть пинают мячик для мешков и шейхов, а МЫ посмотрим нормальный футбол, без всей мишуры в виде зажравшихся и зазвездившихся футболистов и владельцев, которым важны бабки, а не спорт, как таковой.
Нормальный это уфа - терек?
Об этом говорят уже лет пять. Где-то даже была статистика, что 10 минут из каждого тайма можно выкинуть, настолько замедляется игра команд.
Старперам, конечно, это не понравится, но таковы реалии. Если ничего не менять в игре, то игра потухнет. Вон, ЛОЛ уже популярнее бейсбола и футбола (настоящего футбола, конечно, а не местного соккера).
где бейсбол популярнее, в США если только....
Смотри минифутбол и пляжный футбол!
я же говорю НХЛ сделаю 4 периода по 20 минут!
Перес ган....
4х20? )) А ты точно хоккей смотришь? ))
редко, слишком много матчей, есть другие более интересные занятия.
3 по 20 минут, суть то уловил и главное читаешь внимательно, что я пишу))
«Многие парни проводят время, играя в PlayStation, а не за просмотром футбольного матча. Они считают поединки слишком долгими.
Лучше бы придумал более весомую отмазку. В Фифа вроде как и забивать можно в разы больше. Надо размер ворот еще увеличить, а то зумерам не понравится ведь.
Сделать, как в НФЛ или регби, да и всё ))) и оффсайды отменить )
И руками можно брать мяч и бежать к воротам.
начинается...
Для этого есть кибер-спорт.
И тут Остапа понесло
ай маразм крепчал.. то ли ышо будец.. )))