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Президент Суперлиги: «Футбол умрёт с новым форматом УЕФА»

20 Апреля 2021, 08:30,

Президент Суперлиги Европы Флорентино Перес поделился мнением об изменении формата еврокубков.

«УЕФА имеет не самый хороший имидж. Они хотят запустить новый формат, который никому не понятен. Реформа должна состояться в 2024-м году. Но я считаю, что с их форматом футбол умрет. Есть много клубов, потерявших сотни миллионов», - передает слова руководителя газета Marca.

Ранее стало известно о создание Суперлиги Европы, в которую вступили топ-клубы Англии, Испании и Италии. Всего в турнире будут принимать участие 20 команд.

Также стало известно, что клубы-основатели Суперлиги получат единовременный платеж в размере 3,5 млрд евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Флорентино Перес
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