Президент Суперлиги: «Футбол умрёт с новым форматом УЕФА»

Президент Суперлиги Европы Флорентино Перес поделился мнением об изменении формата еврокубков.

«УЕФА имеет не самый хороший имидж. Они хотят запустить новый формат, который никому не понятен. Реформа должна состояться в 2024-м году. Но я считаю, что с их форматом футбол умрет. Есть много клубов, потерявших сотни миллионов», - передает слова руководителя газета Marca.

Ранее стало известно о создание Суперлиги Европы, в которую вступили топ-клубы Англии, Испании и Италии. Всего в турнире будут принимать участие 20 команд.

Также стало известно, что клубы-основатели Суперлиги получат единовременный платеж в размере 3,5 млрд евро.