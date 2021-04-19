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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Лапорта определился с будущим Кумана

19 Апреля 2021, 14:25,

Рональд Куман продолжит работать на должности главного тренера «Барселоны». Как сообщает испанский Sport, в ближайшие дни президент клуба Жоан Лапорта сообщит о доверии к нынешнему рулевому команды. Отмечается, что серьёзным импульсом для Лапорты при принятии решения стало завоевание каталонцами Кубка Испании.

В нынешнем сезоне «Барселона» также будет бороться за чемпионский титул. На текущий момент команда Рональда Кумана занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая на один балл от «Реала» и на два балла от «Атлетико».

В ближайшем матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Хетафе» на своём поле.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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