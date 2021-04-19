Лапорта определился с будущим Кумана

Рональд Куман продолжит работать на должности главного тренера «Барселоны». Как сообщает испанский Sport, в ближайшие дни президент клуба Жоан Лапорта сообщит о доверии к нынешнему рулевому команды. Отмечается, что серьёзным импульсом для Лапорты при принятии решения стало завоевание каталонцами Кубка Испании.

В нынешнем сезоне «Барселона» также будет бороться за чемпионский титул. На текущий момент команда Рональда Кумана занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата, отставая на один балл от «Реала» и на два балла от «Атлетико».

В ближайшем матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Хетафе» на своём поле.