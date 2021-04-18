«Севилья» продолжает борьбу за медали после победы над «Реал Сосьедадом»

В 31-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» и «Севилья» подтвердили, что между топ-4 команд и другими участниками соревнований непреодолимая пропасть. Баски открыли счет уже на пятой минуте, а соперник в середине первого тайма изменил ход встречи благодаря голам Фернандо Режеса и Юссефа Эн-Несири.

Севильцы уже в одной победе от лидера, а идущий пятым «Реал Сосьедад» отстает от соседей по таблице на 17 очков.

В параллельном матче «Осасуна» одолела «Эльче» - 2:0.