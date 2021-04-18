«Севилья» продолжает борьбу за медали после победы над «Реал Сосьедадом»

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18 Апреля 2021, 17:06,
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В 31-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» и «Севилья» подтвердили, что между топ-4 команд и другими участниками соревнований непреодолимая пропасть. Баски открыли счет уже на пятой минуте, а соперник в середине первого тайма изменил ход встречи благодаря голам Фернандо Режеса и Юссефа Эн-Несири.
Севильцы уже в одной победе от лидера, а идущий пятым «Реал Сосьедад» отстает от соседей по таблице на 17 очков.
В параллельном матче «Осасуна» одолела «Эльче» - 2:0.
Протокол игры
|Реал Сосьедад
|1:2
|Севилья
|(1:0) Фернандес Карлос 5'
|22' Фернандо Режес (1:1)
|24' Эн-Несири Юссеф (1:2)
Ремиро Алехандро • Ариц Элустондо 74' ( Гуриди Хон ( 74') • Ле Норман Робен • Субельдия Игор • Монреаль Начо • Оярсабаль Микель 74' ( Горосабел Андони ( 74') • Гевара Андер • Субименди Мартин • Барренечеа Андер 74' 83' ( Порту Кристиан ( 83') • Фернандес Карлос 59' 74' ( Янузай Аднан ( 74') • Исак Александр 63'
Запасные: Баутиста Хон • Лопес Роберто III • Марреро Унаи • Модибо Саньян
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • 51'Акунья Маркос • Хордан Хоан 71' 77' ( Торрес Оливер ( 77') • Фернандо Режес • Гомес Алехандро 77' ( Гудель Неманья ( 77') • Сусо Хесус 66' ( Ракитич Иван ( 66') • Эн-Несири Юссеф 90' ( Васкес Франко ( 90') • Окампос Лукас 90' ( Де Йонг Люк ( 90')
Запасные: Оскар Родригес • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Рекик Карим • Ньяньон Жорис • Видаль Алеш • Вацлик Томаш
18 апреля. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Протокол игры
|(1:0) Барха Энрике 38'
|(2:0) Диего Гонсалес VII 68'
Эррера Серхио • Видаль Начо 45' 75' ( Рамальо Чимено ( 75') • Гарсия Давид III • Эрнандес Аридане • Санчес Мануэль 48' 75' ( Ронкалья Факундо ( 75') • Барха Энрике 75' ( Торрес Роберто ( 75') • Монкайола Хон 85' ( Ойер Санхурхо ( 85') • Торро Лукас • Брашанац Дарко • Будимир Анте 81' ( Авила Эсекьель ( 81') • Гарсия Рубен
Запасные: Хони Родригес • Кальери Хонатан • Хуан Перес II • Унаи Гарсия • Адриан Лопес • Гальего Энрике • Мартинес Хавьер II
Гассанига Пауло • Паласиос Элибельтон • Кальво Даниэль • Диего Гонсалес VII • Мохика Хоан • Фернандес Хосан 65' ( Пьятти Пабло ( 65') • Марконе Иван 85' ( Луисми Луис ( 85') • Гутьеррес Хосе 75' ( Нино Хуан ( 75') • Ригони Эмилиано 65' ( Моренте Тете ( 65') • Бое Лукас • 8'Милья Пере 75' ( Родригес Виктор II ( 75')
Запасные: Барраган Антонио • Хосема • Андреу Ллуис • Сифу • Бадия Эдгар • Верду Гонсало • Мфулу Оменуке
18 апреля. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Реал Сосьедад, Осасуна, Эльче
Между тем, Севилья подобралась к лидерам в плотную...
С кем из лидеров ей еще играть, есть ли такие игры? С Барсой они уже сыграли дважды, есть ли у них во втором круге игры с Реалом и Атлетико М.? !Если такие игры есть, то должна быть хорошая ЗАРУБА!
10-мая в Мадриде с Реалом....
Посмотрим, как сыграют? Было бы интересно, если Севилья сумеет отобрать очки у Реала.
будет огненный матч: Лоптеги и компания против Мадрида во главе с Зиданом....
Будем надеяться на это!