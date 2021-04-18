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«Севилья» продолжает борьбу за медали после победы над «Реал Сосьедадом»

18 Апреля 2021, 17:06,

В 31-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» и «Севилья» подтвердили, что между топ-4 команд и другими участниками соревнований непреодолимая пропасть. Баски открыли счет уже на пятой минуте, а соперник в середине первого тайма изменил ход встречи благодаря голам Фернандо Режеса и Юссефа Эн-Несири.

Севильцы уже в одной победе от лидера, а идущий пятым «Реал Сосьедад» отстает от соседей по таблице на 17 очков.

В параллельном матче «Осасуна» одолела «Эльче» - 2:0.

Протокол игры  
Реал Сосьедад 1:2 Севилья
(1:0) Фернандес Карлос 5'    
    22' Фернандо Режес (1:1)
    24' Эн-Несири Юссеф (1:2)
Ремиро Алехандро Ариц Элустондо   74' (Гуриди Хон (   74') Ле Норман Робен Субельдия Игор Монреаль Начо Оярсабаль Микель   74' (Горосабел Андони (   74') Гевара Андер Субименди Мартин Барренечеа Андер   74'   83' (Порту Кристиан (   83') Фернандес Карлос   59'   74' (Янузай Аднан (   74') Исак Александр   63'
Запасные: Баутиста Хон Лопес Роберто III Марреро Унаи Модибо Саньян
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос   51' Акунья Маркос Хордан Хоан   71'   77' (Торрес Оливер (   77') Фернандо Режес Гомес Алехандро   77' (Гудель Неманья (   77') Сусо Хесус   66' (Ракитич Иван (   66') Эн-Несири Юссеф   90' (Васкес Франко (   90') Окампос Лукас   90' (Де Йонг Люк (   90')
Запасные: Оскар Родригес Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Рекик Карим Ньяньон Жорис Видаль Алеш Вацлик Томаш
18 апреля. Стадион "Reale Seguros Stadium".
Протокол игры  
Осасуна 2:0 Эльче
(1:0) Барха Энрике 38'    
(2:0) Диего Гонсалес VII 68'    
Эррера Серхио Видаль Начо   45'   75' (Рамальо Чимено (   75') Гарсия Давид III Эрнандес Аридане Санчес Мануэль   48'   75' (Ронкалья Факундо (   75') Барха Энрике   75' (Торрес Роберто (   75') Монкайола Хон   85' (Ойер Санхурхо (   85') Торро Лукас Брашанац Дарко Будимир Анте   81' (Авила Эсекьель (   81') Гарсия Рубен
Запасные: Хони Родригес Кальери Хонатан Хуан Перес II Унаи Гарсия Адриан Лопес Гальего Энрике Мартинес Хавьер II
Гассанига Пауло Паласиос Элибельтон Кальво Даниэль Диего Гонсалес VII Мохика Хоан Фернандес Хосан   65' (Пьятти Пабло (   65') Марконе Иван   85' (Луисми Луис (   85') Гутьеррес Хосе   75' (Нино Хуан (   75') Ригони Эмилиано   65' (Моренте Тете (   65') Бое Лукас   8' Милья Пере   75' (Родригес Виктор II (   75')
Запасные: Барраган Антонио Хосема Андреу Ллуис Сифу Бадия Эдгар Верду Гонсало Мфулу Оменуке
18 апреля. Стадион "Эль-Садар".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Реал Сосьедад, Осасуна, Эльче
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 18:03

Между тем, Севилья подобралась к лидерам в плотную...

0
Шарипов Тахир
18 Апреля 2021, 18:06

С кем из лидеров ей еще играть, есть ли такие игры? С Барсой они уже сыграли дважды, есть ли у них во втором круге игры с Реалом и Атлетико М.? !Если такие игры есть, то должна быть хорошая ЗАРУБА!

0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 18:09

10-мая в Мадриде с Реалом....

0
Шарипов Тахир
18 Апреля 2021, 18:13

Посмотрим, как сыграют? Было бы интересно, если Севилья сумеет отобрать очки у Реала.

0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 18:15

будет огненный матч: Лоптеги и компания против Мадрида во главе с Зиданом....

0
Шарипов Тахир
18 Апреля 2021, 18:20

Будем надеяться на это!

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