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​Президент «Барселоны» высказался о будущем Месси и Кумана

18 Апреля 2021, 10:35,

После завоевания Кубка Испании Жоан Лапорта, занимающий президентское кресло в «Барселоне», высказался по поводу будущего Лионеля Месси и Рональда Кумана.

«Лео – лучший футболист в мире. Он очень привязан к «Барселоне». Я убеждён, что он хочет остаться, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы он остался. Сегодня мы увидели, что Месси окружает отличная команда. Они показали очень хороший футбол.

Будущее Кумана? Куман и команда работают очень хорошо. Я очень рад за них», - приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на канал Telecinco.

Отметим, что Жоан Лапорта стал президентом «Барселоны» в марте.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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