​Президент «Барселоны» высказался о будущем Месси и Кумана

После завоевания Кубка Испании Жоан Лапорта, занимающий президентское кресло в «Барселоне», высказался по поводу будущего Лионеля Месси и Рональда Кумана.

«Лео – лучший футболист в мире. Он очень привязан к «Барселоне». Я убеждён, что он хочет остаться, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы он остался. Сегодня мы увидели, что Месси окружает отличная команда. Они показали очень хороший футбол.

Будущее Кумана? Куман и команда работают очень хорошо. Я очень рад за них», - приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на канал Telecinco.

Отметим, что Жоан Лапорта стал президентом «Барселоны» в марте.