​Брайтвайт: «Барселона» увидела, что я могу играть на более высоком уровне»

Форвард «Барселоны» Мартин Брайтвайт вспомнил свой переход в каталонский клуб из «Леганеса», случившийся в начале прошлого календарного года.

«Барселона» увидела, что я способен играть на гораздо более высоком уровне. Они также видели, что мой стиль игры – это то, что им нужно. Мне сказали, что я способен играть в большом клубе под давлением. Оглядываясь назад сейчас, я вижу, что они были правы», - рассказал Брайтвайт в интервью CNN.

В тридцати восьми матчах нынешнего сезона Мартин Брайтвайт забил за «Барселону» семь голов и отдал четыре голевых паса.