Зидан: «Мне повезло стать тренером «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что ему повезло стать главным тренером «королевского» клуба.

«Мне действительно повезло получить работу в «Реале». Однако не считаю себя плохим тренером. Конечно, я не являюсь лучшим наставником в мировом футболе, но самое главное - работать со страстью. Футболисты очень важны для успеха», - передает слова французского специалиста газета Marca.

Напомним, что под руководством Зидана мадридский гранд выиграл три Лиги чемпионов подряд.

В текущем сезоне Примеры «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал, где сыграет против «Челси».