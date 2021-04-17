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Зидан: «Мне повезло стать тренером «Реала»

17 Апреля 2021, 15:24,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что ему повезло стать главным тренером «королевского» клуба.

«Мне действительно повезло получить работу в «Реале». Однако не считаю себя плохим тренером. Конечно, я не являюсь лучшим наставником в мировом футболе, но самое главное - работать со страстью. Футболисты очень важны для успеха», - передает слова французского специалиста газета Marca.

Напомним, что под руководством Зидана мадридский гранд выиграл три Лиги чемпионов подряд.

В текущем сезоне Примеры «Реал» занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал, где сыграет против «Челси».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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