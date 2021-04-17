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Мендьета: «Если Месси увидит, что «Барселона» может бороться за трофеи, он останется»

17 Апреля 2021, 12:32,

Экс-футболист сборной Испании и «Валенсии» Гаиска Мендьета высказался насчет будущего нападающего Лионеля Месси в каталонской «Барселоне».

«Все футболисты хотят играть за сильную команду и бороться за трофеи. Лионель тоже этого хочет. Если Месси увидит, что «сине-гранатовые» могут бороться за титулы, он останется в клубе. Если этого не будет, Лионель перейдет в другую команду», - приводит слова Мендьеты портал Goal.com.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего аргентинского футболиста с каталонцами рассчитано до окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Гаиска Мендьета
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