​Лапорта дал комментарий о переговорах с Месси

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16 Апреля 2021, 18:38,
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов по поводу переговоров о продлении контракта с Лионелем Месси.
«Всё продвигается удовлетворительно», - высказался Лапорта в программе Jugones на LaSexta в пятницу. Слова президента каталонского клуба приводит на своих страницах Marca.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» предложила Месси новый трудовой договор с понижением заработной платы.
Отметим, что действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи по поводу будущего звёздного аргентинского форварда в СМИ появляются регулярно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта