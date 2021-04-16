​Лапорта дал комментарий о переговорах с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов по поводу переговоров о продлении контракта с Лионелем Месси.

«Всё продвигается удовлетворительно», - высказался Лапорта в программе Jugones на LaSexta в пятницу. Слова президента каталонского клуба приводит на своих страницах Marca.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» предложила Месси новый трудовой договор с понижением заработной платы.

Отметим, что действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи по поводу будущего звёздного аргентинского форварда в СМИ появляются регулярно.