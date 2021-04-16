​Яя Туре: «Хочу поработать в «Барселоне»

Экс-футболист «Барселоны» Яя Туре хотел бы получить работу в клубе в качестве тренера. В настоящий момент ивуариец входит в тренерский штаб донецкого «Олимпика».

«Я получаю тренерскую лицензию на Украине. Не знаю, что будет дальше, но я всегда был фанатом «Барселоны» и хотел бы поработать в клубе. Не знаю, в «Барселоне» Б или с молодёжкой командой. Хотел бы поработать в Ла Масии [академия каталонского клуба – прим.]. У меня есть мечта начать тренировать именно там. У меня есть дом в Барселоне, потому что это моя жизнь», - приводятся слова Туре на сайте Cadena SER.