Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» продлит контракт с Бензема

16 Апреля 2021, 14:19,

В обозримом будущем «Реал» продлит трудовое соглашение с нападающим Каримом Бензема. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Ожидается, что Бензема поставит подпись под новым контрактом до конца нынешнего сезона. Договор будет рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Действующий контракт Бензема рассчитан до конца следующего сезона. Продлив соглашение уже сейчас, «сливочные» хотят не допустить ситуации, которая сложилась с Серхио Рамосом – контракт капитана истекает через два с половиной месяца, а решения по будущему игрока до сих пор нет.

В сезоне 2020/2021 33-летний Бензема забил двадцать пять голов и отдал шесть голевых передач в тридцати шести матчах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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