«Реал» продлит контракт с Бензема

В обозримом будущем «Реал» продлит трудовое соглашение с нападающим Каримом Бензема. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Ожидается, что Бензема поставит подпись под новым контрактом до конца нынешнего сезона. Договор будет рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Действующий контракт Бензема рассчитан до конца следующего сезона. Продлив соглашение уже сейчас, «сливочные» хотят не допустить ситуации, которая сложилась с Серхио Рамосом – контракт капитана истекает через два с половиной месяца, а решения по будущему игрока до сих пор нет.

В сезоне 2020/2021 33-летний Бензема забил двадцать пять голов и отдал шесть голевых передач в тридцати шести матчах.