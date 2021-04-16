«Реал» готовится к уходу Рамоса

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16 Апреля 2021, 13:24,
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Мадридский «Реал» ожидает ухода центрального защитника Серхио Рамоса в грядущее летнее трансферное окно, об этом информирует Cadena SER.
35-летний футболист так и не смог договориться со «сливочными» о подписании нового трудового соглашения. В клубе считают, что Рамос уже согласовал контракт с каким-то другим клубом. Ранее СМИ сообщали об интересе к Серхио со стороны французского «ПСЖ».
Действующий контракт защитника с мадридским грандом истекает по окончании нынешнего сезона. В нынешнем сезоне Примеры Рамос сыграл 15 матчей и отметился двумя голами с пенальти.
Сейчас футболист находится на карантине из-за положительного теста на Covid-19.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос