«Реал» назвал восемь неприкасаемых игроков

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16 Апреля 2021, 12:34,
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Мадридский «Реал» назвал футболистов, которые точно не покинут команду в летнее трансферное окно.
Согласно данным газеты Marca, в список неприкасаемых включены восемь игроков: голкипер Тибо Куртуа, полузащитники Федерико Вальверде, Каземиро, Тони Кроос, Мартин Эдегор, нападающие Винисиус Жуниор, Карим Бензема и Родриго.
Ранее СМИ сообщили, что «королевский» клуб продлит контракт с 35-летним хавбеком Лукой Модричем.
После 30-ти туров чемпионата Испании мадридский коллектив набрал 66 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал» отстает от лидирующего «Атлетико» на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Тибо Куртуа, Тони Кроос, Каземиро, Мартин Эдегор, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде