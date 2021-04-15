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В «Реале» считают, что Рамос решил уйти из-за более привлекательного предложения от другого клуба

15 Апреля 2021, 22:59,

Капитан «Реала» Серхио Рамос с большой долей вероятности покинет клуб.

Как сообщает El Larguero, в «Реале» считают, что испанский защитник решил уйти из-за того, что получил более привлекательное предложение от другого клуба.

35-летний Рамос сыграл двадцать матчей за «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Серхио с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года, таким образом, он может достаться своему новому клубу бесплатно. Отметим, что мадридский клуб уже продолжительное время не может договориться с защитником о продлении соглашения.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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