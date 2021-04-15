Субисаррета: «Куман пришёл в «Барселону» в трудное время»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Андони Субисаррета высказался о работе Рональда Кумана в каталонском клубе.

«Куман пришёл в «Барселону» в трудное время и смог выбраться из этой ситуации. Теперь команда под его руководством играет гораздо лучше», - цитирует Субисаррету Catalunya Radio.

После тридцати туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе шестьдесят пять очков. Отставание от «Атлетико», идущего первым, составляет всего лишь два зачетных балла.

Напомним, что Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» в августе.