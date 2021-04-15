Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Де Йонг: «Мы находимся в отличной форме и хотим выиграть Ла Лигу»

15 Апреля 2021, 20:42,

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг считает, что команда стала сильнее за последние несколько месяцев.

«После матча с «Реалом» все в команде были расстроены несколько дней, но нам нужно двигаться дальше. Нам предстоит решить несколько важных задач, у нас есть шансы на победу в чемпионате Испании, конечно, мы хотим воспользоваться ими. Это очень важно.

В последнее время мы стали гораздо сильнее, думаю, что прорыв случился в концовке прошлого или в начале нынешнего года. Сейчас мы находимся в отличной форме, изменение системы пошло нам на пользу», - цитирует де Йонга ARA.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Френки де Йонг
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