Де Йонг: «Мы находимся в отличной форме и хотим выиграть Ла Лигу»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг считает, что команда стала сильнее за последние несколько месяцев.

«После матча с «Реалом» все в команде были расстроены несколько дней, но нам нужно двигаться дальше. Нам предстоит решить несколько важных задач, у нас есть шансы на победу в чемпионате Испании, конечно, мы хотим воспользоваться ими. Это очень важно.

В последнее время мы стали гораздо сильнее, думаю, что прорыв случился в концовке прошлого или в начале нынешнего года. Сейчас мы находимся в отличной форме, изменение системы пошло нам на пользу», - цитирует де Йонга ARA.