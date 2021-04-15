Де Йонг: «Мы находимся в отличной форме и хотим выиграть Ла Лигу»

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15 Апреля 2021, 20:42,
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг считает, что команда стала сильнее за последние несколько месяцев.
«После матча с «Реалом» все в команде были расстроены несколько дней, но нам нужно двигаться дальше. Нам предстоит решить несколько важных задач, у нас есть шансы на победу в чемпионате Испании, конечно, мы хотим воспользоваться ими. Это очень важно.
В последнее время мы стали гораздо сильнее, думаю, что прорыв случился в концовке прошлого или в начале нынешнего года. Сейчас мы находимся в отличной форме, изменение системы пошло нам на пользу», - цитирует де Йонга ARA.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Френки де Йонг