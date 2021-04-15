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Торрейра рассказал о сюрпризе, который ему устроил Суарес

15 Апреля 2021, 20:12,

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий за «Атлетико» на правах аренды, рассказал о сюрпризе, который ему устроил нападающий Луис Суарес.

«В свой день рождения я был один, без семьи, рассказал об этом Суаресу. Он решил пригласить меня домой, позвав на праздник уругвайцев из «Хетафе», это был прекрасный день, счастье в мелочах», - цитирует Торрейру «Твиттер» Warriors of Uruguay.

25-летний Торрейра сыграл двадцать три матча за мадридский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Арендное соглашение между «Арсеналом» и «Атлетико» истекает 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Луис Суарес, Лукас Торрейра
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