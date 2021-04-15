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​Брат Крооса: «Я могу поговорить с Тони даже за пять минут до финала чемпионата мира»

15 Апреля 2021, 18:59,

Брат хавбека «Реала» Тони Крооса Феликс, который выступает за «Айнтрахт» из Брауншвейга, рассказал о хладнокровии футболиста мадридского гранда.

«Я могу позвонить и поговорить с Тони даже за пять минут до его выхода на поле в финале чемпионата мира», - рассказал Феликс DAZN.

Феликс отметил, что в среду вечером незадолго до матча между «Ливерпулем» и «Реалом» в Лиге чемпионов он звонил Тони. Они успели обсудить ситуацию в нижней части турнирной таблицы второй Бундеслиги, где сейчас располагается команда Феликса.

Напомним, «Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос, Айнтрахт Брауншвейг, Феликс Кроос
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