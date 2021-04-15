​Пике не будет дисквалифицирован за слова о судейской помощи «Реалу»

Ещё в начале февраля Херард Пике дал интервью, в котором сообщил, что большинство испанских судей являются болельщиками «Реала», поэтому склонны принимать решения в пользу мадридского клуба.

Как сообщает Marca, комитет по проведению соревнований закрыл дело, касающееся слов Пике. Ведущий защитник «Барселоны» не будет дисквалифицирован.

В сезоне 2020/2021 Херард Пике провёл за «Барселону» пятнадцать матчей. В них защитник записал на свой счёт два забитых гола.

«Барселона» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.