​Жена Рамоса: «Мы закрыли Серхио в комнате, а дети потеряли ключ»

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15 Апреля 2021, 15:21,
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Жена капитана «Реала» Серхио Рамоса Пилар Рубио в эфире El Hormiguero рассказала о том, как проходит изоляция футболиста. Несколько дней назад травмированный Рамос сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
«Мы закрыли Серхио в комнате снаружи, а дети потеряли ключ», - сказала Рубио. Судя по всему, речь идёт о шутке.
«Всё в порядке. У меня и у детей тесты отрицательные. Я немного расстроена лишь тем, что не имею возможности выйти на улицу», - высказалась супруга звёздного футболиста.
Серхио Рамос имеет шансы восстановиться после повреждения до конца апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Пилар Рубио