​Жена Рамоса: «Мы закрыли Серхио в комнате, а дети потеряли ключ»

Жена капитана «Реала» Серхио Рамоса Пилар Рубио в эфире El Hormiguero рассказала о том, как проходит изоляция футболиста. Несколько дней назад травмированный Рамос сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Мы закрыли Серхио в комнате снаружи, а дети потеряли ключ», - сказала Рубио. Судя по всему, речь идёт о шутке.

«Всё в порядке. У меня и у детей тесты отрицательные. Я немного расстроена лишь тем, что не имею возможности выйти на улицу», - высказалась супруга звёздного футболиста.

Серхио Рамос имеет шансы восстановиться после повреждения до конца апреля.