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​Жена Рамоса: «Мы закрыли Серхио в комнате, а дети потеряли ключ»

15 Апреля 2021, 15:21,

Жена капитана «Реала» Серхио Рамоса Пилар Рубио в эфире El Hormiguero рассказала о том, как проходит изоляция футболиста. Несколько дней назад травмированный Рамос сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Мы закрыли Серхио в комнате снаружи, а дети потеряли ключ», - сказала Рубио. Судя по всему, речь идёт о шутке.

«Всё в порядке. У меня и у детей тесты отрицательные. Я немного расстроена лишь тем, что не имею возможности выйти на улицу», - высказалась супруга звёздного футболиста.

Серхио Рамос имеет шансы восстановиться после повреждения до конца апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Пилар Рубио
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