​«Реал» не будет включать Азара в сделки по Мбаппе или Холанну

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил Эдену Азару об отсутствии в его отношении каких-либо сомнений. Рулевой мадридского клуба по-прежнему уверен, что Азар способен выйти на топ-уровень в «Реале», несмотря на частые травмы. Бельгиец не будет включён в возможные сделки по Эрлингу Холанну или Килиану Мбаппе, сообщает Cuatro со ссылкой на France Football.

Отметим, что на днях Флорентино Перес был переизбран президентом «Реала». Выборы не понадобились, ведь других кандидатов не было.

Эден Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года, но с тех пор больше лечился от травм, чем играл в футбол.