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Агент Агуэро ведёт переговоры с «Барселоной»

14 Апреля 2021, 14:26,

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Барселону».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», агент аргентинца ведёт переговоры с каталонским клубом. «Барселона» является одним из вариантов продолжения карьеры для Агуэро.

Напомним, что Серхио покинет «Манчестер Сити» летом в качестве свободного агента, он выступал за английский клуб с 2011 года, за это время Агуэро сыграл 385 матчей за «горожан», забил 257 голов и отдал 73 голевые передачи.

Отметим, что «Барселону» в июне может покинуть Лионель Месси, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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