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Модрич хочет продлить контракт с «Реалом»

14 Апреля 2021, 13:24,

Опытный хорватский хавбек Лука Модрич поделился мнением о переговорах по новому контракту с руководством мадридского «Реала».

«Мы ведем переговоры, все движется в положительном ключе. Пока это все, что могу сказать. Я хочу продолжать играть за «Реал». Меня здесь все устраивает. Надеюсь провести следующий сезон в «королевском» клубе», - передает слова 35-летнего полузащитника портал Goal.

Лука защищает цвета «Реала» с 2012-го года. Действующий контракт между сторонами истекает грядущим летом.

В текущем розыгрыше Примеры Модрич провел 29 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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