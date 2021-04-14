Модрич хочет продлить контракт с «Реалом»

Опытный хорватский хавбек Лука Модрич поделился мнением о переговорах по новому контракту с руководством мадридского «Реала».

«Мы ведем переговоры, все движется в положительном ключе. Пока это все, что могу сказать. Я хочу продолжать играть за «Реал». Меня здесь все устраивает. Надеюсь провести следующий сезон в «королевском» клубе», - передает слова 35-летнего полузащитника портал Goal.

Лука защищает цвета «Реала» с 2012-го года. Действующий контракт между сторонами истекает грядущим летом.

В текущем розыгрыше Примеры Модрич провел 29 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.