Модрич хочет продлить контракт с «Реалом»

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14 Апреля 2021, 13:24,
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Опытный хорватский хавбек Лука Модрич поделился мнением о переговорах по новому контракту с руководством мадридского «Реала».
«Мы ведем переговоры, все движется в положительном ключе. Пока это все, что могу сказать. Я хочу продолжать играть за «Реал». Меня здесь все устраивает. Надеюсь провести следующий сезон в «королевском» клубе», - передает слова 35-летнего полузащитника портал Goal.
Лука защищает цвета «Реала» с 2012-го года. Действующий контракт между сторонами истекает грядущим летом.
В текущем розыгрыше Примеры Модрич провел 29 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич